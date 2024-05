Abel diz que não pode ser cobrado por título se Palmeiras jogar sem Allianz

Palmeiras como mandante - opções

"Única opção que quero é gostava. É jogar contra o Palmeiras. Não é contra Barueri, que fique claro, mas quero jogar no Allianz Parque. A torcida nos dá 30% das vitórias, aqui nos falta energia. Problema não é Barueri, mas é o Palmeiras brigar por títulos, ter estádio e ser impedido de jogar. Não sou político, não é minha função. Já jogamos, ganhamos e perdemos aqui, mas na nossa casa ganhamos títulos. O problema é como nós lutaremos por títulos sem jogar na nossa casa. Não quero outro lugar, problema não é Barueri. Problema é não jogar no Allianz Parque. Se não jogarmos no Allianz, não me cobrem para ser campeão".

Paralisação

"A minha opinião é a do clube. Sou muito solidário a tudo que acontece no RS, mas a função [calendário] não é minha opção. A Conmebol toma decisões, não tem que passar a ninguém. Quem tem cargos como eu precisa tomar decisões. Mas acima disso total solidariedade, compreensão, ouvir quem temos que ouvir. Tenho carinho e ajudar como pudermos. Só peço que as pessoas que tomam decisões pensem na melhor forma de continuar ajudando as pessoas. Se a melhor forma for parar, que se pare. Que se for continuar, que continue".

Saída do Luan

"Falo de coisas concretas e sinceras. São fatos. Menos um dia de descanso do que o adversário. Minha equipe cansada. E basta ver as transições que o adversário teve na primeira parte, que tem a ver com erros de passe, discernimento, boas decisões. Não perder a bola de forma precipitada. Não é falta de vontade, é lucidez mental. Foi a primeira vez em Barueri que demos quatro ou cinco transições na primeira parte. Achei a minha equipe pouco criativa, inspirada, precipitada e cansada. Há um momento claro do jogo em que podemos fazer o gol, não fizemos, no retorno da bola há falta que poderíamos evitar. Bate em nós e gol contra. Segundo gol é gol contra também. Isso demonstra o que foi o jogo. Faltou criatividade e sorte também".