Vai parar? CBF convoca clubes para reunião sobre Brasileirão, mas só dia 27

Segundo a entidade, os clubes também "vão deliberar sobre aspectos técnicos das competições bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais e de direitos de transmissão".

A CBF na sexta-feira mandou ofício aos clubes pedindo a posição deles sobre a continuidade ou não do Brasileirão, diante do pedido do Ministério do Esporte para que a competição fosse paralisada.

No calendário da elite, Brasileirão e Copa do Brasil têm sido afetados pelos adiamentos. Mas a CBF já precisou mexer em jogos das Séries C e D, além do Brasileirão Feminino.

O que os clubes pensam

No momento, não há unanimidade entre os clubes em relação à necessidade de pausa do Brasileirão.

Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Atlético-GO são alguns que defendem que a bola tem que continuar a rolar, alegando até que, desta forma, podem ajudar mais a população gaúcha.