Abel critica Barueri, mas Palmeiras só perdeu 3 jogos no estádio desde 2021

O número é quase o dobro em relação aos três últimos anos. Entre 2021 e 2023, o Alviverde foi a Barueri em cinco ocasiões. Neste período, o Palmeiras ainda soma uma partida no Morumbi — em vitória contra o Cerro Porteño pela Libertadores de 2023 — e outra no Mané Garrincha — contra o Defensa y Justícia pela Recopa Sul-Americana de 2021.

Classificação e jogos Brasileirão

Pandemia adiou problema

A pandemia de covid-19 impediu a realização de shows em São Paulo até novembro de 2021. Abel Ferreira chegou ao Palmeiras um ano antes.

Dessa forma, a estreia de Abel Ferreira na Arena Barueri aconteceu apenas em 2022, em vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians. O primeiro jogo do Palmeiras neste estádio na Era Abel aconteceu em 2021, pela última rodada do Brasileirão, mas o português não esteve no banco de reservas.

O Palmeiras também tem usado o Allianz Parque com capacidade reduzida para "driblar" agenda de shows. No empate com o Flamengo, por exemplo, o Alviverde não teve público no setor norte do estádio.

O Alviverde voltará a Barueri no dia 26 de maio, contra o Vasco, pelo Brasileirão. A partida será às 16h (de Brasília).