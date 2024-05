CBF divulga áudio de VAR em lance entre Veiga e Fernandinho: 'só bola'

A CBF divulgou na noite do último domingo (12) o áudio do lance entre Raphael Veiga e Fernandinho na vitória do Athletico sobre o Palmeiras pelo Brasileirão. O meia do Palmeiras recebeu cartão vermelho direto, mas a punição foi revertida para amarelo após revisão do VAR.

O que aconteceu

Braulio da Silva Machado aplicou o vermelho por "jogo brusco grave" de Veiga. O lance aconteceu aos 31 minutos do segundo tempo.

O VAR, porém, recomendou revisão e apontou que o camisa 23 "só atinge a bola". Wagner Reway afirmou que Raphael Veiga saltou forte, mas acabou não acertando Fernandinho.