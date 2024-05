Seleção tem apenas oito remanescentes em relação à última Copa América

Dos 23 convocados por Dorival Júnior nesta sexta-feira (10) para a Copa América de 2024, apenas oito disputaram a edição de 2021 do torneio, quando o Brasil ficou com o vice após perder para a Argentina na decisão.

O que aconteceu

Alisson, Ederson, Danilo, Eder Militão, Marquinhos, Douglas Luiz, Lucas Paquetá e Vini Jr são os únicos atletas da atual lista que disputaram a edição passada do torneio.

Goleiros, zagueiros e meio-campistas — com dois jogadores cada — foram as funções com o maior número de 'repetições' em relação à convocação feita por Tite em 2021. Os setores de laterais e atacantes tiveram apenas um atleta convocado novamente.