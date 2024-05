Clubes reclamaram da Copa América, mas seleção brasileira só desfalcou três

No início do ano, os clubes brasileiros chegaram a enviar um ofício contra o calendário nacional não ser paralisado durante a Copa América, mas foram poucos os desfalcados pela lista de convocados pelo técnico Dorival Jr.

Somente três jogadores que atuam no Brasil estão na lista da Copa América: o goleiro Bento (Athletico-PR), o lateral Guilherme Arana (Atlético-MG) e o atacante Endrick (Palmeiras).

Os três se apresentar no dia 3 de junho e podem ficar com a seleção até o dia 14 de julho, caso a seleção chegue até a final. A equipe estreia na Copa América dia 24 de junho e termina a primeira fase no dia 2 de julho.