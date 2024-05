Data e local: quais são os próximos jogos da seleção brasileira

A delegação brasileira fará toda a preparação para o torneio de seleção em Orlando. A equipe começa a se apresentar no dia 30 de maio, viaja entre os dias 6 e 9 até o Texas e retorna a Orlando para seguir treinando até o dia 20, quando viaja para Los Angeles.

Copa América

O Brasil estreia na competição contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Los Angeles. A partida está marcada para o dia 24 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília)

O segundo jogo da seleção no torneio será contra o Paraguai, no Allegiant Stadium, em Las Vegas. O duelo ocorre no dia 28 de junho (sexta-feira), às 22h (de Brasília).

O time de Dorival Jr fecha a fase de grupos contra a Colômbia, no Levi's Stadium, em Santa Clara. O jogo será no dia 2 de julho (terça-feira), às 22h (de Brasília).

Se avançar na liderança do grupo, o caminho da seleção será o seguinte: State Farm Stadium, em Phoenix, no Arizona nas quartas de final no dia 6, depois Bank of America Stadium, em Charlotte, no dia 10 pela semifinal.