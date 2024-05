Comissão da seleção observou in loco 39 jogos para lista da Copa América

A comissão técnica da seleção brasileira observou 39 jogos in loco desde a última data Fifa para fechar a convocação para a Copa América, que será divulgada nesta sexta-feira (10).

O que aconteceu

Toda a comissão técnica participou, não apenas Dorival Jr, auxiliares e analistas. Os diretores Rodrigo Caetano, Juan, Cícero Souza, Sérgio Dimas também estiveram presentes.

Foram 27 jogos observados no Brasil e 12 na Europa. No Velho Continente, além das partidas, o auxiliar Lucas Silvestre e o analista Pedro Sotero tiveram conversas com Vitor Roque, Raphinha e o lateral-direito Rodinei, além de acompanharem um treino do Aston Villa (ING).