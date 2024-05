Jogador bate carro em bomba de combustível após celebrar título; assista

O jogador argentino nacionalizado uruguaio Tiago Palacios foi preso após estar alcoolizado e se envolver em um acidente de carro, logo após comemorar o título do Estudiantes de La Plata.

O que aconteceu

Ele bateu seu veículo na bomba de um posto de gasolina em Buenos Aires, causando ferimentos leves em duas pessoas.

O jogador foi detido e acusado de "lesões leves por negligência" e "dirigir sob efeito de álcool", com um teste do bafômetro que apontou 1,84 gramas por litro de álcool no sangue, muito acima do limite permitido na capital argentina. Essas informações são do jornal La Nacion.