O que Fla e família de vítima do Ninho questionam após condenação do clube

O Flamengo e a família de Christian Esmério, vítima do incêndio no Ninho, protocolaram embargos com questionamentos após o clube ser condenado a pagar indenização.

A decisão, que saiu no último dia 15, aponta que o Rubro-Negro tem de pagar R$ 2,824 milhões por danos morais, além de uma pensão de R$ 7 mil por mês.

O que disse a família de Christian?

Familiares demonstraram incômodo com o fato de entrarem para a folha mensal de pagamento do clube. "Ficar vinculados ao clube embargado, por mais de 25 anos, é o mesmo que reviver, mensalmente, o trágico incêndio do dia 08.02.2019".