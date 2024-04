Pais de vítima falam em 'esperança' após audiência do incêndio no Ninho

O processo criminal a respeito do incêndio no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, teve a segunda audiência hoje (19), no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). A primeira aconteceu em agosto do ano passado.

Andreia Oliveira e Cristiano Esmério, pais de Christian Esmério, que morreu no incidente, compareceram ao tribunal e prestaram depoimento. A mãe do goleiro afirmou que ter falado com a Justiça cria a expetativa de que os culpados sejam apontados.