Flamengo é condenado a indenizar família de vítima do incêndio no Ninho

O Flamengo foi condenado hoje (15) pela Justiça do Rio ao pagamento de indenizações a parentes do goleiro Cristian Esmério, uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. O clube terá que pagar cerca de R$ 3 milhões aos pais do jogador e ao irmão dele.

O que aconteceu

A decisão do André Aiex Baptista Martins prevê que cada um dos pais de Christian tenha direito a R$ 1,412 milhão de indenização.

Andréia Cândido de Oliveira e Cristiano Esmério de Oliveira ganharão, ao todo, R$ 2,824 milhões por danos morais, além de uma pensão de R$ 7 mil por mês.