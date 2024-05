Caso de família? Mãe de Endrick opina sobre namoro, e modelo comenta futuro

O relacionamento de Endrick com a modelo Gabriely Miranda foi tema de debate entre a família do jogador do Palmeiras no programa Conversa com Bial, da Rede Globo.

O que aconteceu

Endrick afirmou que sonha em ser pai novo e brincou sobre a possibilidade de casório: "Aí é com ela". O jogador de 17 anos deu como exemplo o seu pai, que o teve com 31, e que não consegue mais fazer certas atividades com ele.