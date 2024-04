Tipo físico, gentilezas: Endrick e namorada contam intimidades do namoro

Eu sempre comentava nas coisas do Palmeiras, e teve um dia em que ele me seguiu. Eu tinha uma admiração, mas não tinha interesse. Era como fã dele. Aí, ele perguntava: 'quer ir no jogo?'. Não estava fazendo nada, então aceitei. Eu, meu pai, minha irmã e meu tio fomos várias vezes, mas ainda sem nada, o Endrick nunca tinha dado ideia. Aí a gente começou a conversar e eu falava da minha vida, chorava, comentava de outras pessoas... Era uma amizade real Gabriely

Aí teve um dia que ele me chamou para viajar. Fui com toda a família. Fiquei eu, a mãe dele e a irmã conversando enquanto ele dormia. Chegando lá, ficou cagando para mim. Pensei [em ficar com ele], lembro que estava com minhas amigas e dizia que não ia ficar, mas estava pensando. Mas chegou lá e ele era muito fofo, começou a dar atenção, puxava a cadeira para mim, colocava minha comida. Antes de ir, ele perguntou o que eu gostava de comer, e só tinha coisa que eu gostava lá. Estávamos jogando e abracei ele, depois ele botou a mão na minha perna Gabriely

De noite, a gente foi para a vila. Ela abriu a mão e eu entrelacei. Eu não ia tentar beijar ela, achava que não ia rolar. Mas aí, estávamos deitados, olhei, ela olhou e ela veio. Os meus pais achavam que eu ficava com ela há muito tempo Endrick

A gente tem um contrato [de namoro]. Ela que fez o contrato. Na hora que ela estava fazendo, achei que estava muito p* comigo, porque demorou uma hora, não me respondia. Do nada, ela mandou um contrato. Ela realmente fez um contrato. Endrick