Palmeiras tem déficit de R$ 37,6 mi em março; dívida com a Crefisa cai

O Palmeiras registrou um déficit de R$ 37,6 milhões no mês de março. A informação está no balancete divulgado pelo Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) e publicado no site oficial do clube.

O Alviverde já previa déficit alto no mês de março. Foi o mês de menor arrecadação do clube em 2024 com R$ 39,1 milhões. A baixa renda de televisão e não negociação de jogadores fazem com que esse número seja maior.

Dívida do Palmeiras com a Crefisa voltou a cair. O débito agora é de R$ 20 milhões, no mês passado era de R$ 21,2 milhões. O planejamento do clube é quitar essa dívida até dezembro.