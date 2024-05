De joia a paredão: resumo da rodada traz otimismo para grandes de São Paulo

"Fico chateado porque é a maior injustiça cometida comigo dentro do futebol. Estou aqui para a judar a minha equipe. E com cinco minutos é prejudicada. Estou aqui para falar sobre a minha insatisfação e chateação com a arbitragem brasileira. Acaba nos prejudicando. A gente tem um trabalho lindo dentro de campo, só que por forças maiores a gente consegue demonstrar dentro de campo porque a gente não sabe o que está acontecendo dentro do Brasil", disse o zagueiro.

Lei do Ex ao contrário

Hugo Moura subverteu a "Lei do Ex". Se você, torcedor, está acostumado a ver gols de jogadores contra o time que ele já defendeu no passado, o volante do Vasco redefiniu o conceito. Negativamente.

O lance da expulsão do Hugo Moura. https://t.co/BeDkGaomTN pic.twitter.com/2iXSqwOwp2 ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 5, 2024

Um erro bobo de passe/domínio/decisão comprometeu o Vasco diante do Athletico. Hugo se embananou: não deu o passe tão forte a ponto de fazer com que a bola chegasse ao goleiro Léo Jardim e nem ficou com ela dominada para sair jogando de outra forma.

Perdeu a posse. Desesperado e como último homem, fez uma falta. Vermelho direto, ainda aos 15 minutos do primeiro tempo. O Vasco quase tomou gol na cobrança de falta que veio logo em seguida. Seria um requinte de crueldade e tanto. Mas o cruz-maltino não conseguiu reverter o efeito de ter um jogador a menor por 75 minutos.