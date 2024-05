Time de Messi vence DC United no fim e retoma a ponta na MLS

O Inter Miami venceu o DC United por 1 a 0, pela 14ª rodada da MLS, em casa. Com o resultado deste sábado, o time de Messi retomou a liderança da Conferência Leste.

Com 31 pontos, a equipe está com um a mais que o Cincinatti, que tem uma rodada a menos. Já os visitantes ocupam a nona colocação, com 17.