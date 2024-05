O que Abel quis dizer? A frase que intrigou muita gente ao imaginar futuro

Paulo Massini. "Se um for para o Chelsea e outro for para o Real Madrid, não vai ser possível. Talvez, lá na frente, em um grande clube europeu, pode ser. Mas seria mais palpável que ele pudesse em algum dia ser treinador da seleção brasileira e treinar os meninos aqui no Brasil. Significa que ele está cavando uma vaga na seleção? Não. Significa que ele vai trabalhar na seleção? Não. Significa que ele pensa nisso na carreira? Não, também."

PVC. "A interpretação tem mais a ver com a gente do que com ele, porque ele está pensando em alguma coisa e estamos deduzindo. Para mim, ele está pensando em Europa, se ele pode dirigir algum time que junte todos eles. Pode ser o Real Madrid. Estou pensando no Abel dirigindo um time de Champions League, não estou pensando em seleção. É meu primeiro reflexo. Claro que ele pode estar pensando em seleção para juntar os garotos brasileiros, mas ele pode juntar Endrick, Vinicius Júnior e Rodrygo no Real Madrid, e também pode juntar Endrick, Luis Guilherme e Estêvão no Real Madrid, no Barcelona, no PSG... o primeiro reflexo, para mim, é futebol europeu."