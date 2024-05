Abel endossa 'Endrick na Disney' e cita Ayrton Senna: 'Não entenderam'

Ataque precisa evoluir? "Estamos a dois pontos do 1° lugar, não estamos tão mal. Para quem esteve a 14... Jogamos contra equipes difíceis: contra o Inter, que nos derrotou, com o Flamengo, São Paulo... queremos sempre fazer gols e fizemos dois hoje — e poderíamos ter feito mais um na jogada do Endrick. Aliás, é um prazer ser treinador do Endrick e do Luis Guilherme. Vou desfrutar e, quem sabe em um dia, ser treinador deles com todos juntos. É aprimorar. Uma equipe de futebol é como um carro de Fórmula 1: cada nova pista, novo setup, é preciso afinar o acelerador, os pneus... sei que não somos o melhor ataque, mas somos uma das melhores defesas. As contas só se fazem no fim. Parabéns a quem tem mais gols que nós, mas continuamos a trabalhar nos nossos processos."

Dudu e Bruno Rodrigues. "Vai ser difícil [espaço no time], mas é fazer o que sempre faço: olhar para o rendimento e o que é melhor para o time. São dois jogadores que nos ajudaram muito. O Bruno Rodrigues teve um problema no joelho menos grave do que o Dudu. Estamos aqui para ajudar. Às vezes começo a fazer contas e vejo que muitos dos meus jogadores gostam de jogar do lado direito: o Veiga, o Endrick, o Estêvão, o Luis... não posso colocar os quatro lá. Há lugares para todos. [Dudu e Bruno Rodrigues] Serão os nossos reforços e, acima de tudo, é esperar que eles se recuperem fisicamente de forma rápida para ter a confiança."