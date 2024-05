Zagueiro do Vitória invade entrevista e critica VAR após expulsão; assista

O zagueiro Wagner Leonardo, do Vitória, pediu espaço às câmeras da TV Globo no intervalo da partida contra o São Paulo, válida pelo Campeonato Brasileiro, para falar sobre sua expulsão ainda no 1° tempo do duelo — ele tomou cartão vermelho por uma suposta agressão em Calleri fora da bola. O duelo acabou em 3 a 1 para os paulistas.

O que ele falou?

Histórico limpo. "Fiz questão de vir aqui me pronunciar. São cinco anos como jogador profissional e nunca nem passei perto de ser expulso. Não estou aqui para levantar polêmica, mas a arbitragem tem que ver o histórico e ter coerência."

Versão do zagueiro. "O Calleri estava me puxando por baixo e, a todo momento, estava olhando a bola e com pensamento na bola. Quando ele puxou, eu tento sair dele e há o contato, mas é fácil intitular isso como agressão. Eu tenho minha consciência que vou deitar a cabeça no travesseiro e ter certeza que não agredi. Não tenho que vir pedir desculpa pela agressão porque não agredi ninguém."