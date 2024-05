Mauro Cezar: Tite tem que se ajudar. Repete o erro que cometeu com Vini Jr

O colunista Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola que Tite está insistindo no Flamengo no mesmo erro que cometeu com Vini Jr. na Copa do Mundo de 2022. Segundo ele, Bruno Henrique, que marcou contra o Bragantino por dentro, não pode ficar preso à linha lateral e precisa de liberdade para se movimentar no ataque.

'Tite tem que se ajudar também': "Foi uma atuação no meio de um momento de crise técnica da equipe, com partidas fracas, os progressos se acontecerem serão gradativos, como no segundo tempo. O Tite tem algumas alguns pontos que ele tem que procurar se ajudar também. Então, De la Cruz mais à frente, não! De la Cruz tem que jogar ali entre o entre o meia e o volante, é o cara que faz aquele miolo de campo - ele participa mais do jogo, ele enxerga melhor o campo, ele que deu o passe para o gol do Bruno Henrique, inclusive. Esse é um ponto. Não tem Arrascaeta e ele quer um meia? Coloca o Lohan, o Mateus Gonçalves, o Gerson, coloca qualquer um, menos o De la Cruz. O Tite não pode tirar o De la Cruz do setor do campo onde ele se sente mais à vontade, isso é óbvio".

'Ele já fez isso na Copa do Mundo com o Vinícius': "Tem que parar com esse negócio de trazer o jogador para se encaixar no esquema dele, no sistema de jogo dele, ele tem que usar o potencial dos jogadores e adaptar o sistema a esses jogadores. Ele já fez isso na Copa do Mundo com o Vinícius e se deu mal, ele insiste às vezes nesse mesmo erro".