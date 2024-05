Joana Sanz celebra de aniversário de Daniel Alves: 'Feliz volta ao Sol'

Após mais de um ano preso, Alves foi visto pela primeira vez em um momento de lazer ao lado de Joana Sanz, em um passeio pelas ruas de Barcelona no mês passado. A foto foi publicada pela revista espanhola 'Diez Minutos'.

Joana Sanz celebra aniversário de Daniel Alves Imagem: Reprodução/Instagram

A modelo chegou a indicar o término de seu casamento com Daniel em março do ano passado, mas reatou com o brasileiro pouco tempo depois. Ela mencionou "não querer deixar o marido de lado nessa situação tão difícil".

O casal se conheceu em 2015 e se casaram dois anos depois, em Ibiza. Quando o caso de estupro ganhou os holofotes, Joana fez várias postagens em suas redes sociais que falavam sobre "aguentar firme".

Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro, mas teve concedida a liberdade condicional após ter pagado fiança de um milhão de euros (R$ 5,4 milhões, na cotação de hoje).