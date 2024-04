Gabigol usou matéria do UOL como argumento para conseguir efeito suspensivo

Gabigol usou uma matéria publicada pelo UOL no início do mês como um dos argumentos de sua defesa no CAS (Corte Arbitral do Esporte) para conseguir o efeito suspensivo do gancho de dois anos por tentativa de fraude do exame antidoping. A informação foi confirmada pelo colunista André Hernan, no De Primeira.

Segundo Hernan, uma matéria de sua autoria foi anexada ao processo pela defesa de Gabigol. Com o efeito suspensivo, o atacante do Flamengo está liberado para voltar a jogar até o julgamento do recurso apresentado ao CAS, ainda sem data.