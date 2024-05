Em lance com Igor Vinícius, jogador do Barcelona-EQU sofre fratura e será operado

O jogador Joao Rojas teve uma péssima notícia após o empate do Barcelona-EQU diante do São Paulo, no Morumbis. Segundo comunicado do time equatoriano, ele sofreu uma fratura na fíbula no duelo da noite desta quinta-feira.

O lance ocorreu na segunda etapa do duelo que terminou sem gols pela Libertadores da América. O lateral Igor Vinícius deu uma forte entrada no adversário perto da lateral da área são-paulina, que imediatamente caiu com dores. No lance, o são-paulino recebeu cartão amarelo e não houve intervenção do VAR.