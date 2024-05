Gabigol com a camisa do Corinthians: o que pode acontecer?

Uma foto do atacante Gabigol, do Flamengo, com a camisa do Corinthians viralizou nas redes sociais na noite desta quinta-feira (16). O registro foi feito na casa do atleta, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria do jogador, a imagem não é verdadeira.

Na foto, Gabigol aparece usando a nova camisa preta do Corinthians. Além disso, o atacante de 27 anos aparece sentado em uma mesa com um copo de cerveja ao lado.

Além do jogador, Marcio Santos, o Marcinho, supervisor do clube, de camisa preta, e Sidney Bernardes, roupeiro, de cinza, aparecem no registro. Outros funcionários da equipe carioca também estavam na confraternização feita na própria casa de Gabigol, mas não saíram em fotos.