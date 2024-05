Artur Jorge exalta recuperação do Botafogo na Libertadores: "Classificação histórica"

Artur Jorge também elogiou o adversário peruano, mas alegou que o grande mérito na partida foi de sua equipe.

"Acho que é justo falar sobre o que o Universitario fez em campo. Nos trouxe dificuldades, obrigou os rapazes a defender e procuraram ter um resultado diferente. Mas por grande mérito daquilo que foi o grande compromisso do Botafogo, não demos oportunidades aos adversários. As situações de maior perigo aconteceram em bolas diretas na nossa área e em alguns cruzamentos, mas acabamos sempre defendendo bem. Acho que as oportunidades claras de gol foram do Botafogo", falou.

Com a vitória, o Botafogo pulou para a segunda colocação do Grupo D, com nove pontos, e não pode mais ser alcançado pelo terceiro lugar, que é justamente o Universitario, com cinco pontos.

Na sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Botafogo enfrentará o Junior Barranquilla, da Colômbia, fora de casa. O jogo acontece no dia 28 de maio e definirá o líder do grupo.