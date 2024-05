Brasil fatura 4 ouros no primeiro dia de Mundial de atletismo paralímpico

O Brasil brilhou na abertura do Mundial de atletismo que acontece em Kobe, no Japão, até o dia 25 de maio. Entre as conquistas, destaque para o tetracampeonato do paraibano Petrúcio Ferreira nos 100m da classe T47 (amputados de braço) e um ouro inédito da amapaense Wanna Brito no lançamento de club F32 (paralisados cerebrais) O primeiro dia ainda teve a medalha de bronze da paulista Giovanna Boscolo também no lançamento de club, cravando a terceira dobradinha brasileira na competição.

Com mais essas três medalhas, o país encerrou o primeiro dia de provas no Japão em primeiro lugar do quadro geral de medalhas, com oito pódios, sendo quatro ouros, três pratas e um bronze. Na noite anterior (manhã no Japão), os brasileiros haviam conquistado cinco medalhas. A China finalizou a sua estreia na segunda colocação, com seis medalhas (dois ouros, duas pratas e dois bronzes). Em Paris 2023, a Seleção Brasileira havia conquistado três pódios na sua estreia na competição.

Petrúcio, que havia se classificado para a final da prova com o melhor tempo das eliminatórias (10s82), venceu a disputa dos 100m T47 pela quarta vez após os ouros em Londres 2017, Dubai 2019 e Paris 2023. A hegemonia por sete anos foi mantida com o tempo de 10s83, superando o polonês Michal Derus, que foi medalhista de prata ao ser mais rápido do que o chinês Wang Hao nos milésimos - foram 10s88.877 ante os 10s88.878 do asiático.