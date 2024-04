Gabigol consegue efeito suspensivo e está liberado para voltar ao Flamengo

Gabigol está liberado para voltar a treinar e a jogar pelo Flamengo.

A defesa do atacante conseguiu um efeito suspensivo no TJD-AD (Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem) por decisão unânime. Com isso, o jogador está liberado para retornar ao trabalho imediatamente enquanto aguarda o julgamento do recurso, que ainda não tem prazo.

A defesa alegou que Gabigol tem sido prejudicado por não poder trabalhar enquanto julgam recurso.