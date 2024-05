Thiago Alcântara não renova e deixará o Liverpool ao fim da temporada

Filho de Mazinho e irmão de Rafinha Alcântara, Thiago também conta com passagem pelo Barcelona, clube no qual foi revelado. No Liverpool, o atleta sofreu com lesões e não conseguiu o mesmo protagonismo como nos outros clubes.

Anfield, family and friends. Special moments in Red! #YNWA ?? @LFC pic.twitter.com/HZ63yuBCbl ? Thiago Alcantara (@Thiago6) May 17, 2024 No time da Inglaterra, Thiago Alcântara disputou 98 jogos e marcou seis gols. O treinador dos Reds, Jurgen Klopp, rasgou elogios ao meia. "Tecnicamente ele é muito, muito bom. Um talento que poderia jogar em qualquer time do mundo e foi um privilégio tê-lo conosco. Eu já sabia muito sobre ele como jogador de futebol antes de chegar aqui - o que ele fez no Barcelona e no Bayern de Munique, como não? - e não poderia ter ficado mais feliz quando ele decidiu assumir um novo desafio conosco", falou.