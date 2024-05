Marta pede jogo de abertura da Copa feminina no Rio Grande do Sul

Inicialmente, a abertura e o encerramento do torneio estão designados para o lendário Maracanã, no Rio de Janeiro. No entanto, Marta acha que a mudança seria uma homenagem ao estado que sofre com uma tragédia climática em função das enchentes.

Aos 38 anos, Marta está em seu ano de despedida com a seleção brasileira. Ainda assim, ela considera que a Copa do Mundo será um sucesso no Brasil.

"Fiquei muito feliz com a notícia e tenho certeza de que a Copa do Mundo Feminina de 2027 será um sucesso, e o povo brasileiro, como sempre, estará de braços abertos para receber a comunidade mundial do futebol", comentou a eterna camisa 10.