Gabigol pedirá efeito suspensivo para voltar a jogar

A defesa do atacante Gabriel Barbosa do Flamengo entrará amanhã com pedido de efeito suspensivo para poder voltar a treinar e jogar até que seja julgado o recurso da punição por tentativa de fraude no exame antidoping.

Segundo apurou o blog, Gabigol alegará "danos irreparáveis" nesse período em que não pode jogar e treinar até que seja julgado esse recurso, ficando fora das finais do estadual, início de Libertadores, Brasileirão e também convocações para a Seleção Brasileira que disputará a Copa América, já que o atacante tem uma ótima relação e já trabalhou com Dorival Jr.



O atacante tem um mês para conseguir provar que pode estar na Copa América com a seleção. A lista deve sair por volta da segunda quinzena de maio. Para estar com a seleção, ele precisa voltar a jogar agora!

O recurso da punição imposta por fraude no exame antidoping ainda não tem data marcada. Gabigol acredita em sua inocência e o Flamengo vê punição como exagerada