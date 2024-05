Atletas e comissão técnica celebram escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027

Nesta sexta-feira, o Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. O anúncio empolgou as atletas e a comissão técnica, que celebraram a definição.

A ex-jogadora Aline Pellegrino, vice-campeã olímpica e mundial em 2004 e 2007, respectivamente, e a atual gerente de competições da CBF, agradeceu aos envolvidos e afirmou que o torneio será um sucesso.

"Eu gostaria de parabenizar todas as mulheres que trabalham e trabalharam, as Pioneiras, as atletas da atualidade, por essa Copa do Mundo em 2027. Essa é uma vitória do futebol feminino. Quero agradecer todo o apoio da FIFA, Conmebol, CBF e Governo Federal, que acreditaram e apoiaram a nossa campanha. Tenho certeza de que a gente tem o potencial para fazer a maior Copa do Mundo Feminina da história."