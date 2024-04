Ranking UOL: Atlético-MG encosta no Palmeiras, Fla e Flu despencam

Ranking do Brasileirão*

1. Palmeiras (-)

2. Atlético-MG (+1)

3. Grêmio (+2)

4. Fluminense (-2)

5. São Paulo (+1)

6. Flamengo (-2)

7. Botafogo (+1)

8. Inter (-1)

9. Cruzeiro (+3)

10. Fortaleza (-)

11. Athletico-PR (-)

12. Juventude (-3)

13. Red Bull Bragantino (+1)

14. Bahia (-1)

15. Cuiabá (-)

16. Corinthians (+1)

17. Vasco (-1)

18. Criciúma (+2)

19. Atlético-GO (-)

20. Vitória (-2)

*Números entre parênteses simbolizam a variação em relação à semana anterior

Entenda a classificação

A classificação do Ranking do Brasileirão UOL foi calculada após os jogos do fim de semana do torneio. A rodada quatro do campeonato ainda tem um jogo nesta segunda-feira (29).

O ranking traz o Palmeiras na liderança, seguido bem de perto pelo Atlético-MG. Como os times disputaram um número diferente de jogos, a média é utilizada para definir o posicionamento.