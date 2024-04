Ranking UOL: Palmeiras segue líder, Flu passa rival e Corinthians despenca

Ranking UOL do Brasileirão*

Palmeiras (-) Fluminense (+2) Atlético-MG (-1) Flamengo (-1) Grêmio (+2) São Paulo (-) Internacional (-2) Botafogo (+9) Juventude (+5) Fortaleza (-) Athletico (+1) Cruzeiro (-4) Bahia (+5) Bragantino (+5) Cuiabá (-4) Vasco (-7) Corinthians (-4) Vitória (-2) Atlético-GO (-4) Criciúma (-)

*os números dentro dos parênteses indicam a variação de posição em relação à semana anterior

Entenda a classificação

A classificação do Ranking do Brasileirão UOL foi calculada após os jogos do fim de semana do torneio.

O ranking traz o Palmeiras na liderança, seguido bem de perto pelo Fluminense. O título estadual do alviverde e o resultado positivo dos cariocas sobre o Vasco colocaram os times no top 2