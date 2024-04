Corinthians domina o Fluminense e abafa crise com gol de placa de Wesley

Os donos da casa marcaram o terceiro com Cacá logo no primeiro minuto do segundo tempo, acabando com qualquer possível reação do Flu.

A vitória abafa a crise no Timão. A equipe de António Oliveira não havia feito um gol sequer nos últimos quatro jogos. O técnico português já corria risco de demissão.

Pressionado, António fez mudanças providenciais, como a entrada do próprio Wesley e de Carlos Miguel na vaga do ídolo Cássio. Cacá e Breno Bidon também foram novidades.

A pressão passou para o lado do Fluminense. O time de Fernando Diniz foi envolvido e já havia sido criticado no empate sem gols com o Cerro Porteño pela Libertadores.

Com a vitória, o Corinthians vai ao 13º lugar, com quatro pontos. O Fluminense é o 14º, com a mesma pontuação e atrás nos critérios de desempate.

O Corinthians voltará a campo para enfrentar o América-RN, quarta-feira, fora de casa pela Copa do Brasil. No mesmo dia e pela mesma competição, o Fluminense visitará o Sampaio Corrêa.