Fim da era Crefisa? Leila já admite perder patrocínio máster no Palmeiras

Além disso, o acordo firmado em 2019 deu exclusividade às empresas de Leila Pereira na camisa do Alviverde — enquanto os rivais podem negociar outros espaços na camisa com outras marcas para deixá-la ainda mais valiosa.

Leila irá resolver o assunto até o começo do segundo semestre de 2024. O Palmeiras terá uma concorrência pelo patrocínio máster da camisa, como foi com o uniforme. O clube irá avaliar os valores e as propostas que irá receber, e a melhor oferta será escolhida. O contrato com a Crefisa e a FAM se encerra em dezembro, quando haverá eleição no clube.

O Palmeiras ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, mas a Esportes da Sorte e a Pixbet já demostraram interesse pelo patrocínio máster. A Esportes da Sorte fechou com o Palmeiras o patrocínio máster do time feminino por R$ 18,5 milhões por ano. A empresa também que fazer parte do masculino.

Eu vejo que a gente precisa ter mecanismos para controlar e verificar se há manipulação ou não. As 'bets' estão no mundo inteiro, não só no Brasil Leila Pereira, em entrevista no Roda Viva

Crefisa e FAM podem seguir no uniforme do Palmeiras