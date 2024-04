Raphael Veiga reconhece "momento de dificuldade" no Palmeiras e parabeniza Luis Guilherme por gol

O meio-campista Raphael Veiga não vive seu melhor momento com a camisa do Palmeiras. Apesar disso, o jogador foi titular na equipe que venceu o Independiente del Valle, por 3 a 2, no Equador, pela Libertadores. Depois do jogo, o camisa 23 do Verdão fez uma publicação em seu Instagram, reconhecendo a má fase.

"Reconhecer os momentos de dificuldade é o que nos faz estar sempre buscando evoluir e crescer. Sei do meu momento e vou continuar me dedicando para melhorar. Jamais fugirei das minhas responsabilidade e nunca me esconderei delas", escreveu Veiga.