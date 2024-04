'Novo Suárez' no Palmeiras? 'Não há negociação em andamento', diz Hernan

Depois de o jornal As, da Espanha, noticiar que o Palmeiras entrou na briga com o Grupo City pela contratação de Luciano Rodríguez, o colunista André Hernan explicou no De Primeira que o Verdão mapeou o atacante uruguaio, mas não abriu negociação no mercado.

Ele é um jogador jovem, que chegou no Liverpool-URU em 2020, frequenta as categorias de base da seleção, tem essa expectativa em cima dele, o Bielsa está encantado com ele. É um jogador que chama atenção do mercado, o Grupo City está de olho desde o início do ano e é um tipo de jogador que o Grupo City aposta, um modelo de contratação do perfil do grupo, de buscar jovens jogadores.