Abel extravasa emoção e se declara ao Palmeiras: 'Vale a pena'

Abel Ferreira abriu o coração após uma nova virada histórica do Palmeiras. O Alviverde superou a altitude de Quito e venceu o Independiente del Valle por 3 a 2 — após sair perdendo por 2 a 0 — pela Copa Libertadores. O técnico português afirmou que as emoções que vive no Alviverde dificilmente irá ter em outro clube.

O que Abel disse

Eu vou partilhar uma coisa com vocês: foi muito difícil para mim escolher os onze que iriam iniciar. Tive muitas dúvidas. Até ontem às 21h quando me reuni com a comissão técnica para decidir quem iria iniciar. Ontem disse aos meus jogadores que precisaríamos de todos os jogadores. A primeira parte foi muito dura para nós, a capacidade de nos adaptarmos a esse clima foi muito dura. Fizemos o verdadeiro ajuste no intervalo. Os jogadores que entraram do banco ajudaram muito. É isso que esperamos: a mistura da experiência que temos com a nossa irreverência. Foi uma vitória do time da virada e do amor. É um orgulho muito grande estar junto desse grupo e poder viver essas emoções, que não é a primeira vez, mas que dificilmente um dia viverei isso em outro lado.

Abel Ferreira

O treinador até invadiu o campo para comemorar o gol da virada marcado por Luis Guilherme nos acréscimos da partida. O português fugiu do script e não pensou duas vezes para entrar no gramado e comemorar com os seus jogadores de defesa.