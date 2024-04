Joia marca nos acréscimos, e Palmeiras tem virada heroica sobre o Del Valle

O Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira (29) contra o São Paulo, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pelo Brasileirão. Já o Del Valle joga no domingo (28), às 14h30, contra o Imbabura Sporting Club, pelo Campeonato Equatoriano.

Del Valle domina o Palmeiras no 1º tempo

Kendry Paez comemora gol do Independiente Del Valle x Palmeiras, duelo da Libertadores Imagem: Rodrigo BUENDIA / AFP

A ideia inicial de Abel Ferreira foi colocar um time bastante defensivo para anular a pressão inicial do Del Valle. No entanto, o time equatoriano chegou ao gol logo aos 12 minutos da etapa inicial com Kendry Páez — um golaço — e sofreu demais para encaixar a marcação no time da casa.

O Alviverde não conseguiu pressionar a saída de bola da equipe, deixou muito espaços e Páez teve muito espaço no campo de ataque. A joia equatoriana de 16 anos ainda deu a assistência para Hoyos ampliar a vantagem.

O Palmeiras só conseguiu progredir no campo de ataque no final do 1º tempo. Aos 46, Rony cruzou na medida para Endrick descontar. É possível dizer que a equipe foi para o intervalo no lucro por estar perdendo por apenas 2 a 1 — tamanho domínio do Independiente del Valle.