Herói palmeirense, Luis Guilherme celebra 1° gol no profissional: 'Momento único'

O meio-campista Luis Guilherme, joia da base do Palmeiras de 17 anos, brilhou na noite desta quarta-feira e fez o gol da vitória do Verdão por 3 a 2 sobre o Independiente del Valle, pela fase de grupos da Libertadores. O camisa 31, que balançou a rede nos acréscimos do segundo tempo, celebrou seu primeiro tento pelo time profissional e destacou a resiliência do time de Abel Ferreira.

"É um momento único para mim. Era um jogo difícil, estávamos perdendo de 2 a 0, pudemos virar o jogo e eu pude fazer o gol da vitória. A equipe toda está de parabéns, equipe resiliente que soube sofrer no momento certo. A gente nunca desiste, quando está difícil procurarmos estar com a cabeça boa porque o Palmeiras é isso, o time da virada", declarou Luis Guilherme.

O Palmeiras fez um primeiro tempo ruim e viu o time equatoriano abrir 2 a 0 de vantagem. Antes de terminar a etapa inicial, Endrick diminuiu o prejuízo. Depois, Lázaro, que entrou no decorrer da segunda etapa, deixou tudo igual. Já no apagar das luzes, Luis Guilherme soltou a bomba de fora da área e marcou o gol da virada.