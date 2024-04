'Pensei que levaríamos KO e nocauteamos no 12º round', diz Abel após virada

Virada heroica: "Foi uma virada do time da virada, do time do amor. É um orgulho muito grande estar junto desse grupo e viver essas emoções. Não é a primeira vez, mas dificilmente um dia viverei isso em algum lado".

Receita para bater o Del Valle: "Equipe que vier jogar aqui e não conseguir ter bola, será massacrada o jogo todo. As duas grandes modificações foram essas: sem bola, quatro no corredor, e com bola nós somos o Palmeiras, custe o que custar. Foram essas as correções que fizemos na segunda parte".

Dificuldade da partida: "Não é fácil jogar aqui, não é fácil ganhar aqui. O Del Valle vinha de 9 jogos sem perder. Passamos sérias dificuldades. Agora o explicar o porquê de as únicas derrotas do Del Valle aqui são para o Palmeiras, eu não sei. Preciso que vocês me ajudem".

Destaque dos jovens criados na base do Palmeiras: "Eu, como treinador e como homem, tenho a missão de ajudar. E eu venho da formação. Eu sei o quanto esses moleques têm de vontade. Às vezes é só preciso de calma. Foi uma frase que aprendi aqui, é tudo no tempo de Deus".

"Quando vemos o Estêvão fazer gol ou o Luis... É como ver o filho tirar uma boa nota. É um orgulho! Sei o quanto trabalham e querem. Às vezes tenho que colocar travas, falar coisas que não gostam de ouvir, assim como filhos. Às vezes chamam 'é o pior pai do mundo', eles já devem ter pensado 'é o pior treinador do mundo'. Mas minha função é ajudar. E quando vejo isso traduzido em resultado, meu coração enche de alegria. Orgulho muito grande".