CPI aprova convite a Raphael Claus e presidente da comissão de arbitragem

Além de Claus e Daiane, a CPI aprovou o convite ao presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme, e até ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Ainda não há data confirmada para oitiva de todos eles. Daiane e Claus serão ouvidos em sessão secreta.

A CPI ainda aprovou a convocação do ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha, a quem é atribuído um áudio que Textor levou a CPI e serviria de prova para manipulação de jogo nas divisões de acesso do Carioca.

Outros convidados

Thairo Arruda, CEO do Botafogo

Hélio Santos Menezes Junior, Diretor de Governança e Conformidade da CBF