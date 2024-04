'Se não tiver prova, Textor será banido do futebol brasileiro', diz senador

Fui o único dos 81 senadores que subiu na tribuna e falou, no 1º dia da CPI, que, se não houver prova de tudo o que Textor nos trouxe, ou seja, que ele nos ludibriou, já entrei com projeto pedindo o banimento do futebol brasileiro, ser expulso do Brasil, não só do Botafogo. Se ele for moleque, se veio para bagunçar o futebol brasileiro, como a presidente do Palmeiras entende. Solicitei e entrei com esse pedido oficial de banimento se ele não tiver provas, se for apenas um falastrão ou um fanfarrão. Jorge Kajuru, ao UOL News

O que mais Kajuru disse

Conteúdo da reunião secreta: "Ele nos apresentou por duas horas, na reunião secreta, imagens não só as do VAR, como de uma empresa contratada por ele, portanto temos dois lados. Tem jogos em que você vê a imagem do VAR e da empresa. De todos os jogos que falou, mostrou um monte, só levei a sério dois".

VAR editou imagens: "Nesses dois, fiquei em dúvida, e as imagens mostram que o VAR fez uma edição. Isso é crime ou não? Isso tem provas, vocês vão ver. Que aí vem a outra imagem e vê que o lance é inquestionável."

Jogos do Palmeiras: "Tem lance de pênalti, de impedimento, e um lance em São Paulo 0 x 5 Palmeiras, que o atacante entra na área para fazer o gol, e o zagueiro que estava lado ao lado dele, se afasta oceanicamente, quase falando: 'Transito livre, faça o gol'. Protanto, dos cinco gols, dois eu quero investigar. Não estou ainda dizendo que tenho provas, fui absolutamente cauteloso ao dizer que não há provas ainda, há indícios que podem virar provas. E de tudo que apresentou, só vejo duas. A outra é em cima de vários lances, mas o jogo foi Flamengo e Palmeiras. Ele mostrou um monte estou colocando dois jogos".

Andamento da CPI

A CPI está no início dos trabalhos, e Textor foi o primeiro a ser ouvido. Os senadores aprovaram nesta quarta requerimentos para ouvir o árbitro Raphael Claus (Fifa-SP) e a árbitra de vídeo Daiane Muniz (Fifa-SP).