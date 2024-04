Estevão completa 17 anos e passa por processo que ajudou Flaco no Palmeiras

Estevão, meia-atacante do Palmeiras, completa 17 anos hoje. A promessa vive sua maior sequência no time principal com quatro jogos consecutivos, e pode ganhar mais minutos nesta noite contra o Independiente del Valle, pela Copa Libertadores, no estádio Banco Guayaquil, em Quito-EQU. Após o sucesso com Flaco López, o departamento profissional do Alviverde também traçou um plano para o jovem viver seu ano de afirmação no clube.

O que aconteceu

O departamento de nutrição do clube percebeu que Estevão precisava ganhar mais massa para conseguir atuar por mais minutos no elenco profissional. Estevão fez um jogo pelo Alviverde no ano passado, mas já tem oito jogos na atual temporada — com um gol e uma assistência.