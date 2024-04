Tímido fora de campo e um 'animal' dentro dele: Aníbal encanta o Palmeiras

"Ele não fala nem com a TV Palmeiras". O jogador foi um dos destaques do Palmeiras na partida contra o Flamengo. A imagem dele acertando um lançamento só de meião rodou o mundo, mas Aníbal não publicou uma foto sequer nas redes sociais. Ele não gosta dos holofotes, e até agora não deu entrevista a nenhum veículo de comunicação (nem para a TV do clube) desde que chegou ao Brasil — mesmo sendo o autor do gol do título do Paulistão contra o Santos.

Família e amizade com sul-americanos no elenco do Palmeiras ajudam na adaptação. Aníbal Moreno ainda tem um pouco de receio de andar nas ruas de São Paulo — ele nunca tinha deixado a Argentina na carreira — e tem conversado com Gustavo Gómez, Piquerez, Richard Ríos e Flaco López, mais experientes no elenco, para conseguir perder esse "medo".

Já faz três anos que estou aqui e eu tento receber os gringos do mesmo jeito que me receberam a mim, para que eles se adaptem rápido e possam ajudar à equipe. O Aníbal é um cara muito gente boa, eu gosto muito dele. Eu estou tentando ajudar em tudo que eu posso, já sou um pouco mais 'abrasileirado' que ele. Ele chegou, já começou a jogar e já está fazendo de um jeito muito bom, está ajudando a gente, então esperemos que continue por esse caminho. Piquerez, em entrevista ao UOL.

Aníbal é o jogador pronto que Abel tanto pede

Abel Ferreira já disse algumas vezes que o Palmeiras precisa formar seus jogadores, enquanto a maioria dos rivais buscam jogadores "prontos".

Aníbal Moreno está na prateleira dos atletas que pegam a camisa e jogam. Existem pessoas da diretoria alviverde que já comemoram o fato de o Palmeiras ter pagado "só" R$ 35 milhões por um jogador que resolveu os problemas da equipe no meio-campo.