Palmeiras: Abel Ferreira recusou abordagem do West Ham em janeiro

Decidido a mudar de comando técnico na próxima temporada, o West Ham começou a vasculhar o mercado da bola ainda no fim de 2023, tendo, em janeiro de 2024, iniciado os primeiros contatos com os principais alvos. Abel Ferreira foi um deles.

Na ocasião, Abel havia acabado de renovar contrato com o Palmeiras (até dezembro de 2025) e, por isso, recusou a sondagem do clube inglês, que, inclusive, chegou a enviar um representante para abrir negociação em São Paulo - o interesse dos Hammers foi revelado inicialmente pela ESPN Brasil.

A permanência do português no Verdão, além da proximidade com a renovação contratual, teve a ver com o projeto a longo prazo no Brasil, reconhecimento interno e também questões familiares.