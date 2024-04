Mauro Cezar: Botafogo perdeu campeonato por causa do Claus ou foi o Textor?

O colunista Mauro Cezar Pereira detonou no UOL News Esporte o pedido do Botafogo para que Raphael Claus seja afastado até a conclusão da CPI da Manipulação de Resultados e Apostas Esportivas. Segundo Mauro, não existe nada concreto contra Claus, e John Textor tenta terceirizar a responsabilidade pelo próprio fracasso.

'O que existe de concreto contra Raphael Claus?': "Ir na CPI para quê? Para senador pedir para contratar jogador? Teve isso, é o futebol servindo para dar visibilidade a político, não vai resolver nada. O que existe de concreto contra Raphael Claus? Nunca se rotula ou se acusa alguém sem provas concretas. Raphael Claus, até que alguém prove o contrário, não pode ser banido, afastado. Agora, se tiver alguma coisa contra ele, sim, ele vai arcar com as consequências. Mas até agora, se nada apareceu, por que ele não pode apitar o jogo? Qual é o problema? O Botafogo perdeu o campeonato por causa do Claus ou porque tomou virada do Palmeiras, o Tiquinho perdeu pênalti, tomou virada em casa do Grêmio, porque o Botafogo fez campanha de rebaixado no segundo turno. Foi o Claus que fez isso?".

'Botafogo não tem nenhuma participação no seu fracasso?': "Foram os árbitros que fizeram isso ou foi o senhor John Textor, com uma péssima gestão de futebol? Perdeu o técnico para o futebol saudita, o Luís Castro, contratou outro português que tinha o histórico de um campeonato perdido com o Benfica quando parecia ganho. Não deu certo, foi embora, demitiu, colocaram o auxiliar que os jogadores queriam, o Lúcio Flávio, não deu certo. No final foram atrás do Tiago Nunes, já mandou embora. É isso, o Botafogo não tem nenhuma participação no seu fracasso? O John Textor e aqueles que ele colocou para cuidar do futebol, CEO, aquela turma dele não têm nada com isso, é tudo culpa de alguém? Vamos terceirizar tudo?".