Botafogo declara guerra a árbitro e pede afastamento enquanto durar CPI

A escala do clássico de domingo, inclusive, foi divulgada enquanto Textor estava em Brasília falando com os senadores da CPI.

O árbitro em questão não goza da necessária independência e imparcialidade - nem da confiança do público e demais atores envolvidos, incluindo o próprio Flamengo - para arbitrar partidas da SAF Botafogo, pelo menos não enquanto as investigações da CPI não forem concluídas. Trecho do ofício do Botafogo

Quem está com Claus

Raphael Claus faz parte de uma escala "pesada" que a CBF fez para o clássico de domingo.

A comissão de arbitragem colocou árbitro Fifa até mesmo para funções adjacentes, como quarto árbitro (Anderson Daronco) e assistente 2 do VAR (Bruno Arleu).