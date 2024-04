Independiente del Valle x Palmeiras: onde assistir ao jogo da Libertadores

Time titular do Palmeiras pode ter dois desfalques. Zé Rafael ficou em São Paulo tratando uma lombalgia e é baixa certa. Raphael Veiga, por sua vez, viajou com o elenco mas pode ser preservado por Abel Ferreira devido ao alto desgaste dos últimos jogos.

Classificação e jogos Libertadores

Confronto é chave para sequência da fase de grupos. Palmeiras e Del Valle estão empatados no Grupo F com quatro pontos em dois jogos, as equipes devem batalhar até a última rodada para terminar na primeira posição, e tirar pontos do principal rival é muito importante.

Palmeiras venceu o Del Valle duas vezes na Copa Libertadores de 2021. As equipes caíram no mesmo grupo e o Alviverde goleou por 5 a 0 no Allianz Parque e venceu o jogo em Quito por 1 a 0.

Liverpool-URU e San Lorenzo, as outras duas equipes do grupo F, se enfrentaram ontem e o time uruguaio venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Landázuri, Carabajal, Richard Schunke e Roman Bucaran; Julio Ortiz, Kendry Páez e Cristian Zabala; Ibarra, Sornoza e Michael Hoyos. Técnico: Jorge Célico.